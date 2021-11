Comitiva bloccata a 2mila metri nel Biellese: nel gruppo anche un brianzolo

I soccorsi

Grande spavento ieri, domenica 21 novembre, per una 15 persone, tra cui un vimercatese.

Si è concluso intorno alle 2 di questa mattina un intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese per recuperare una comitiva di 15 persone, di cui una con sospetta frattura a un arto inferiore, bloccati in discesa dal Colle della Barma sopra Oropa, comune di Biella. Nel gruppo c'era anche un ragazzo residente a Vimercate.

La chiamata di emergenza è stata lanciata verso le 19 di ieri, domenica 21 novembre, quando il gruppo si trovava a quota 2100 metri circa, impossibilitato a proseguire verso valle. Grazie alla disponibilità delle Funivie di Oropa, una prima squadra veloce è stata trasportata alla stazione di monte e ha poi proseguito a piedi raggiungendo i malcapitati e stabilizzando l'infortunato che avvertiva anche un principio di ipotermia.

Nel frattempo, sempre in funivia, è stato organizzato il trasporto in quota delle altre squadre e del materiale per il recupero. Dopo aver raggiunto la comitiva a piedi, i soccorritori hanno imbarellato l'infortunato procedendo con una serie di calate con le corde per oltre 300 metri fino alle piste da sci dove è stato trasportato a piedi fino a Oropa dove è consegnato all'autoambulanza per l'ospedalizzazione. Il resto della comitiva è stato accompagnato a piedi al parcheggio.