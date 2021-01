Compleanno agrodolce per il Gso Sulbiate

Quarantacinque anni e non sentirli. Compleanno in agrodolce per il Gso Sulbiate che nel 2020 ha compiuto 45 anni di storia. Ma la pandemia non ha permesso al sodalizio di celebrare questo importante traguardo. Per questo motivo il presidente del sodalizio oratoriano Nicola Sanità ha voluto ripercorrere 45 anni di storia, con la promessa di organizzare una grande festa quando sarà terminata la pandemia.

La lettera del presidente Nicola Sanità

“Ricordare i 45 anni di fondazione vuol dire ripercorrere i volti di chi ha portato avanti con passione, generosità ed entusiasmo iniziative e progetti dando forza al percorso educativo basato su valori sportivi, solidarietà e amicizia – ha sottolineato il presidente Sanità – Tanti bei momenti vengono ricordati, tante persone ci ritornano nella mente, in modo particolare chi non è più tra noi nei ruoli di atleti, allenatori, dirigenti, genitori e volontari che con la propria determinazione e generosità hanno contribuito a partecipare con successo ai campionati CSI e ad altri numerosi eventi organizzativi”.

Gli ultimi anni

Sanità ha voluto anche ripercorrere gli ultimi anni del sodalizio.

“Una nostra grande scommessa concretizzata nell’anno 2008 è stata il rifacimento in erba sintetica del campo di calcio in oratorio, progetto oneroso ma lungimirante, creando uno spazio moderno, sicuro e più funzionale – ha continuato Sanità – Attualmente abbiamo più di 100 iscritti con 6 squadre partecipanti ai vari campionati. Purtroppo nell’anno dell’anniversario non potremo fare festa per onorare il positivo percorso degli anni passati, il pensiero è rivolto al periodo difficile e preoccupante che tutti stiamo vivendo, coinvolti in un radicale cambiamento del nostro stile di vita. Un ringraziamento particolare è rivolto al primo presidente Gianbattista Brambilla che nel lontano 1975 insieme ad altri sportivi ha dato inizio al sodalizio e un grande grazie a Nicola Sanità, attuale presidente che da più di 15 anni guida il Gso Sulbiate con passione, entusiasmo e tenacia. Il nostro desiderio è quello di poter riprendere le attività sportive in tempi brevi, con nuovi progetti strutturali in cantiere, auguriamo e invitiamo di avere nuove leve dirigenziali per continuare il cammino di alti 45 anni”.

Torna alla home