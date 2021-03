Compleanno centenario per Irma e Angela

Compleanno centenario per Irma Sala di Macherio e Angela Borgonovo di Sovico.

Due importanti traguardi sono stati raggiunti in questi giorni. Irma Sala è una vera forza della natura. Sabato 6 marzo ha spento 100 candeline circondata dai suoi famigliari: il figlio Giovanni, la nuora Bruna Vimercati e la collaboratrice domestica Mariela. Nata a Macherio nel 1921, ha sempre vissuto in paese. Per anni ha lavorato sui telai come tessitrice alla Rivolta Carmignani. In seguito ha affiancato il marito Pietro Cassanmagnago nella gestione del bar dei Combattenti e Reduci.

Grande festa anche per Angela Borgonovo che sabato 13 marzo ha raggiunto il traguardo delle cento primavere.

Nata a Verano Brianza nel 1921, la sua era una famiglia numerosa composta da sei fratelli. Sposata nel 1947 con Giovanni Ghezzi, si è trasferita in paese dopo il matrimonio. Il marito purtroppo è mancato nel 1988.

Dal matrimonio sono nate quattro figlie: Mariagrazia (purtroppo mancata a luglio dello scorso anno), Carolina, Marialuisa e Anna. Per qualche anno ha lavorato in una tessitura prima a Verano Brianza e in seguito a Triuggio, poi, con l’arrivo delle figlie, si è dedicata completamente alla famiglia.

Il segreto per arrivare a 100 anni?

Quale sarà il segreto per raggiungere un traguardo così importante come quello di cento primavere? Sicuramente un carattere forte e qualche arrabbiatura.

