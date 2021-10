Completamente ubriaca centra due auto in sosta

Giussano

La 25enne aveva un tasso alcolemico tre volte superiore alla media consentita.

Serata decisamente troppo alcolica per una ragazza di 25 anni di Seveso: la giovane è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza, con l’aggravante di aver provocato un incidente e le è stata anche ritirata la patente.

Incidente nella notte, in via Fiume

La giovane automobilista ha perso il controllo della sua utilitaria urtando contro due veicoli in sosta, in via Fiume. A farla uscire dalla corsia però non è stata una distrazione o un colpo di sonno, bensì il troppo alcol assunto durante la serata. Il suolo asciutto e l’assenza di tracce di frenate sull’asfalto, hanno infatti subito fatto presagire ai militari dell’Arma, intervenuti sull'incidente, ancora una volta, che le cause erano da attribuire all’uso smodato di bevande alcoliche.

Due auto distrutte

La serata alcolica della giovane ha provocato danni piuttosto importanti. Due cittadini di Giussano, infatti, verso le 23 di ieri sera, sono stati chiamati dai Carabinieri in quanto, le proprie autovetture, una Subaru Forester e un'Opel Zafira, regolarmente parcheggiate in via Fiume, erano state centrate da una Fiat Punto condotta proprio dalla 25enne.

I Carabinieri della Compagnia di Seregno sono prontamente giunti sul posto per fare luce sulla dinamica dei fatti, dopo essersi sincerati che la ragazza, operaia, residente a Seveso - unica persona coinvolta nel sinistro - non avesse riportato gravi ferite.

Tasso alcolico ben superiore alla media

La giovane, che sin da subito presentava un forte alito vinoso, aveva difficoltà di coordinamento nei movimenti ed era in evidente stato confusionale, è stata sottoposta all’accertamento etilometrico con alcoltest. E' risultata positiva, con un tasso alcolemico di 1,49 gr/l, di gran lunga superiore al limite consentito per la guida.

La ragazza è stata quindi denunciata per guida in stato di ebbrezza, con l’aggravante di aver provocato un sinistro stradale in ore notturne, con contestuale ritiro della patente di guida.