Comportamenti a rischio Covid: a Meda pattuglie serali fino a fine settembre. Gli agenti controlleranno le zone più affollate e verificheranno il rispetto delle regole anti contagio.

Pattuglie serali per verificare il rispetto delle misure anti contagio Covid 19 a Meda. I controlli della Polizia serale guidata da Valter Bragantini sono partiti il 26 agosto scorso e continueranno almeno fino a fine settembre. L’obiettivo è quello di presidiare le zone più affollate per controllando i rischi da assembramento, l’obbligo di indossare la mascherina e i locali di intrattenimento aperti al pubblico sia all’aperto al chiuso.

“La nostra città ha già pagato duramente le conseguenze dell’emergenza sanitaria e, anche nel rispetto di chi si è ammalato e di chi purtroppo non ce l’ha fatta a superare la malattia, dobbiamo continuare a rispettare le limitazioni necessarie e non fare pericolosi passi indietro”, sottolinea il sindaco Luca Santambrogio.

“Ringrazio la Polizia Locale per questo prezioso lavoro e invito tutti i medesi a non vanificare gli sforzi fatti: è fondamentale per noi stessi, per i nostri cari, per tutta la collettività”.

Le sanzioni per chi non rispetta le disposizioni sul distanziamento sociale e le prescrizioni di legge volte a contrastare ed arginare la diffusione del covid 19 prevedono sanzioni fino a 400 euro.

