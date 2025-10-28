Comunità in lutto per l’amata farmacista Donata Bestetti

Seveso piange l’amata farmacista Donata Bestetti. I funerali in programma in chiesa prepositurale Santi Gervaso e Protaso.

Lutto per l’amata farmacista

Con il suo sorriso e la sua gentilezza sapeva accogliere e mettere a loro agio tutti i clienti. Con la sua competenza e disponibilità ha sempre saputo fornire loro tutti i consigli giusti. La scomparsa della dottoressa Donata Bestetti, avvenuta a 67 anni a causa di una grave malattia, ha scosso e commosso l’intera comunità sevesina. Classe 1958, insieme al fratello Alessandro, ha ereditato la passione trasmessa dal padre Francesco, scomparso tre anni fa a 91 anni, che era titolare di una farmacia a Monza e che alla fine degli anni Settanta si era spostato a Seveso. Subito dopo aver terminato gli studi, i due fratelli avevano iniziato a lavorare nella farmacia di famiglia, diventando un punto di riferimento per l’intera comunità, soprattutto per i residenti di San Pietro.

“Adorava la sua famiglia e il suo lavoro”

Sposata con Danilo Assi, mamma di Alessandra, pianista, Donata Bestetti aveva una grande passione per il proprio lavoro.

“Adorava la sua famiglia e adorava la sua professione – spiega il fratello Alessandro – Siamo cresciuti insieme e ha sempre avuto un notevole interesse per questo lavoro. Ha dato tutto per questa professione, per lei è stata una vera e propria missione”.

Lavoro in cui ha sempre mostrato grande competenza ed estrema empatia con i clienti.

“Aveva una parola dolce per tutti, sapeva consolare chi ne aveva bisogno – continua il fratello – Si impegnava tantissimo e in tante occasioni si fermava in farmacia anche oltre quello che era l’orario di chiusura. Dava consigli utili a chiunque li chiedesse e accoglieva i clienti con un grande sorriso”.

Mercoledì 29 i funerali

Una scomparsa improvvisa, che ha colto tutti di sorpresa.

“L’avevano ricoverata in ospedale una settimana prima, pensavamo a un problema intestinale – raccontano i familiari – Invece la diagnosi è stata scioccante: uno dei tumori più brutti, totalmente asintomatico”.

Donata si è spenta nella notte tra venerdì e sabato. Un addio devastante, proprio per la velocità in cui le è stata diagnosticata la malattia. Mercoledì 29 ottobre sono in programma i funerali, nella chiesa prepositurale dei Santi Gervaso e Protaso. La funzione inizierà alle 11, preceduta dal rosario.