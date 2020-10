Con Alberti e Rocco in Consiglio comunale si forma il gruppo misto di Italia Viva

A Desio nasce il Comitato cittadino di Italia Viva e in Consiglio comunale il gruppo misto in rappresentanza del partito di Renzi.

In Consiglio comunale il gruppo misto di Italia Viva

“Desio ha finalmente una proposta politica liberale, riformista, vicina ai commercianti, alle piccole medie imprese del territorio, a chi produce con il proprio lavoro e crea ricchezza nella nostra città. Nasce infatti il comitato cittadino del partito Italia Viva, nuovo punto di riferimento per una città che vuole guardare con fiducia al proprio futuro e riaffermare il proprio ruolo di faro per il territorio della Brianza”. Ad annunciarlo è il consigliere comunale Alessio Alberti, che con la consigliera – già assessore del centrosinistra – Emanuela Rocco ha deciso di costituire un nuovo gruppo consiliare misto che sia rappresentanza anche del comitato presente in città.

A breve la presentazione ufficiale

Alberti resterà nella maggioranza a sostegno del sindaco Roberto Corti, mentre Rocco conferma “la volontà di restare indipendente da Italia Viva e slegata dalle dinamiche contingenti dell’Amministrazione cittadina, ma desiderosa di dare un proprio contributo”. Il gruppo locale di Italia Viva Desio annuncia che ci sarà a breve la presentazione ufficiale con un evento pubblico ed iniziative quali gazebo, volantinaggi, conferenze su specifici temi che riguardano Desio.

Presenti in Brianza con tesserati e diversi amministratori locali

“Italia Viva è un partito liberaldemocratico, convintamente europeista, che combatte in Parlamento e sui territori battaglie che garantiscano più ampie libertà civili, maggiore giustizia sociale, lavoro dignitoso e sana crescita economica, sviluppo sostenibile e uguaglianza delle opportunità per tutti. Siamo nati da poco, ma in Brianza siamo già presenti con centinaia di tesserati e con diversi amministratori locali, da Monza a Seregno, da Vimercate a Brugherio, dove ci facciamo spesso portavoce anche di altre realtà partitiche, meno radicate sul territorio ma noi politicamente affini, come Più Europa e Azione. Nella nostra città abbiamo anche una sede fisica, alla Pro Desio in via Garibaldi 81, dove i cittadini potranno venire a trovarci il lunedì sera nel pieno rispetto delle misure adottate per l’emergenza Covid-19″ ricorda Alberti.

“Noi amministratori possiamo e dobbiamo fare meglio”

L’obiettivo nel breve periodo è quello di “aprirsi alla città, raccogliere idee e proposte, e portarle all’attenzione dell’attuale Amministrazione attraverso il neocostituito gruppo consiliare”, di cui Alberti sarà capogruppo. “In questi anni tante cose buone sono state fatte, ma la città può e deve fare di più; noi amministratori possiamo e dobbiamo fare meglio – afferma – Quello che chiederemo come Italia Viva ma che non riusciremo a realizzare come Amministrazione nei prossimi mesi, dovrà entrare nel programma elettorale con cui ci presenteremo ai cittadini il prossimo anno per chiedere la loro fiducia, in piena trasparenza e orgogliosi delle nostre idee, del nostro bagaglio valoriale e del nostro capitale umano, costituito da persone di ogni età e di diversa estrazione, provenienti in minima parte da esperienze politiche precedenti, ma in larga parte dal tessuto associativo desiano e dal civismo impegnato della nostra città”.

Alle Amministrative non scontata è la collocazione di Italia Viva

Non scontata è la collocazione di Italia Viva alle elezioni amministrative del 2021; per la tornata elettorale che si è appena conclusa, il partito si è infatti schierato in diversi comuni italiani a fianco del Partito democratico in coalizioni di centrosinistra, ma ci sono stati i casi in cui Pd e Italia Viva hanno deciso di sostenere candidati sindaci differenti. “Parlare ora di schieramenti, di alleanze e di candidature da scegliere con o senza primarie in vista delle prossime Amministrative mi pare prematuro – rimarca Alberti – I cittadini desiani chiedono di intervenire ora sulla città e di farlo con efficacia e nell’esclusivo interesse della nostra collettività. Italia Viva non si sottrarrà al dialogo con altre forze, civiche e partitiche, ma intende sin da ora riaffermare la propria idea di città produttiva, aperta al progresso, culturalmente vivace, rispettosa dell’ambiente e inclusiva con le persone, proiettata con rinnovata speranza al proprio futuro”. L’insediamento del nuovo gruppo consiliare avverrà nella prossima seduta di Consiglio comunale.

