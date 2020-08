Con i suoi ristoranti è famoso in tutto il mondo… KFC apre anche in Brianza

Con i suoi ristoranti è famoso in tutto il mondo… KFC apre in Brianza. Kentucky Fried Chicken ha aperto oggi, 20 agosto, a Busnago presso il Centro Commerciale Il Globo. Nel menù solo pollo, ma in tutte le salse.

Il nuovo KFC di Busnago si trova nella “Piazza del grande arco”, al piano terra nei pressi dell’ingresso 1 e 2 del Centro Commerciale Il Globo. È aperto tutti i giorni dalle 11.30 alle 22.00 dal lunedì al sabato e dalle 11.30 alle 21.00 la domenica e, oltre a tutte le specialità di pollo, offre il servizio di caffetteria, gelati e dessert.

E’ inoltre disponibile il servizio di delivery (attraverso Deliveroo) che insieme al take-away consente di gustare il pollo del Colonnello Sanders anche comodamente a casa.

L’apertura a Busnago non poteva che essere gestita da un brianzolo “doc”. Si tratta di Filippo Caravatti, Amministratore delegato di 5Roosters che gestisce in franchising 8 ristoranti KFC in Lombardia.

“Da brianzolo sono particolarmente orgoglioso di portare nella nostra provincia di Monza e Brianza un brand

internazionale così importante – afferma Caravatti. Fra le ragioni di tale orgoglio c’è senz’altro quella di offrire un contributo di occupazione e di rilancio economico a questa zona: il nostro nuovo ristorante nel centro commerciale Globo offre lavoro a 20 persone, che provengono per la maggior parte dal territorio”.

