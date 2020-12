Con la Croce rossa Babbo Natale arriva sotto casa. La proposta del comitato di Varedo per mantenere la tradizione anche in tempo di Covid

Natale 2020 non potrà essere come gli altri, molte iniziative devono essere sospese per evitare contatti sociali che poi potremmo rimpiangere per le gravi conseguenze. Così la Croce rossa di Varedo ha pensato ad una serie di iniziative per ricordare il Natale ai bambini anche in questo momento così difficile

Iniziativa per Varedo e Limbiate

Ecco l’iniziativa “Babbo Natale On the road”: Babbo Natale insieme al suo Elfo e alle renne passeranno per le vie di Varedo e di Limbiate la sera del 24 dicembre, dalle ore 20. Non entrerà nelle case, rimarrà in strada e saluterà i bambini che lo vorranno conoscere, restando sui balconi o comunque ad adeguata distanza. Chi vuole assicurarsi il passaggio deve chiamare il numero 366 5629052 per concordare le modalità.

