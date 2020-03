Con la droga su un furgone rubato in Brianza: 53enne pizzicato dalla Polizia in Valtellina

Un uomo di 53 anni residente a Bovisio Masciago è stato fermato dalla Polizia in Valtellina. Il 53enne era su furgone risultato rubato in Brianza e con sé anche della droga.

Furgone rubato

Nella serata di ieri, domenica 1 marzo 2020, gli Agenti della Squadra Volante di Sondrio, nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio, al Km. 36+600, sulla S.S. 38 dello Stelvio, in direzione Tirano, hanno fermato un furgone Ford Transit, risultato poi rubato l’11 febbraio 2020, nella provincia di Monza Brianza.

Pregiudicato

Alla guida del veicolo è stato identificato un cinquantatreenne di Bovisio Masciago, il quale è stato trovato in possesso anche di modico quantitativo di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”, “hashish” e “cocaina”.

Pertanto, al termine degli accertamenti svolti in Questura, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, in stato di libertà, per il reato di ricettazione (ex art. 648 c.p.), segnalato alla Prefettura di Monza Brianza, per uso personale di sostanze stupefacenti e allontanato da Sondrio e comuni limitrofi con foglio di via obbligatorio, per un periodo di anni tre, emesso dal Questore di Sondrio.