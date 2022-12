Con la moto contro un'auto, gravissimo centauro di 42 anni

Perde il controllo della moto e si schianta contro un'auto. A Seregno, soccorso in codice rosso, il più grave della scala dell'emergenza - urgenza, un motociclista di 42 anni.

Cade dalla moto, gravissimo 30enne

L'incidente stradale è successo un'ora fa in via Montello, il lungo rettilineo che collega Seregno alla vicina Albiate. Erano da poco passate le 12 quando sono stati attivati i soccorsi. Sul posto un'automedica e un'ambulanza della Croce Bianca di Besana in Brianza. Dopo le prime cure sul posto il centauro - che viaggiava in direzione di Albiate in sella a una moto Guzzi - è stato trasportato a sirene spiegate all'ospedale San Gerardo di Monza. Le sue condizioni sarebbero molto gravi.

Strada chiusa per consentire i soccorsi

Da una prima ricostruzione sembra che il motociclista abbia cercato di frenare per non finire contro un'auto ferma in carreggiata in attesa di svoltare a sinistra, nel cortile di una ditta, ma non ce l'abbia fatta: la moto sarebbe quindi scivolata andando a sbattere contro la vettura che la precedeva. La dinamica è al vaglio della Polizia Locale di Seregno, intervenuta in vai Montello per i rilievi. Per consentire i soccorsi al motociclista la strada è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia.