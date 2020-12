Con la neve in auto si sta in coda, a piedi si scivola: guardate la loro bizzarra soluzione…

Con la neve muoversi può diventare un incubo. E la mattinata appena trascorsa ne è stata prova lampante. Se si sceglie l’auto, ci si deve preparare a stare in coda; se, invece, si esce per una passeggiata, il rischio di fare un capitombolo è assai alto. E allora? Allora questi ragazzi hanno pensato a una terza via, decisamente bizzarra.

A Impari ci si sposta anche così…

Arrivano da Impari, località di Usmate Velate, due video geniali. Il primo è girato in via Impari Inferiore: per percorrerla, in due hanno deciso di “calzare” lo snowboard. Tutta in piano e nessuna discesa, ecco che in loro aiuto è arrivato un amico. Insieme hanno attaccato lo snowboard alla quattro ruote con delle corde: piede sull’acceleratore e via… Insomma, il binomio neve e impianti sciistici chiusi ha avuto effetti esplosivi.

Il secondo, invece, vede come location una collinetta della stessa zona: scenario ben più adatto per una discesa dal lontano sapore di montagna.

I video, come dicevamo, sono esilaranti.

