Truffa dell'abbraccio a segno, domenica 21 luglio 2024, a Cesano Maderno. E' successo alle 9.45 circa, in centro città, in una via a due passi da Palazzo Arese Borromeo.

Con la truffa dell'abbraccio le strappa la collana dal collo

Vittima una donna di 75 anni. La cesanese stava aspettando il marito in strada, davanti casa, per andare a Messa insieme a lui, quando è stata avvicinata da una donna sulla quarantina, all’apparenza sudamericana, capelli castani lunghi e fluenti, scesa da un’auto nera con al volante un uomo. "Ciao, come stai? Non mi riconosci?2, le ha detto la sconosciuta mentre le si avvicinava con passo deciso.

"Era un ricordo della mamma"

Solo un pretesto per poi stringerla a sé, buttarle le braccia attorno al collo e scipparla della catenina d'oro della festa. "Era un ricordo di sua mamma, uno dei pochi rimasti, la indossava solo la domenica per andare a Messa e nei giorni speciali" racconta la figlia, che spiega quanto successo per mettere in guardia altri cesanesi.

"Se l'avessi messa in guardia..."

"Avevo letto sui social di un episodio simile successo a Binzago qualche giorno fa ma non ho pensato ad avvisare la mamma, come invece faccio di solito. Forse se lo avessi fatto...".

Al momento la 75enne non ha sporto formale denuncia ai Carabinieri. "Li ho avvisati subito, però, appena successo", spiega la figlia.