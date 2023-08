Con l’auto contro il palo, positivo all’alcol test. Dopo l'incidente a Varedo la Polizia Locale ha ritirato la patente a un 33enne

Con l’auto contro il palo

E’ finito con l’auto contro un palo, la Polizia Locale ha scoperto che aveva alzato il gomito. E’ stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con conseguente ritiro della patente il 33enne che nei giorni scorsi ha causato un incidente in via Sondrio a Varedo, una traversa della Saronno-Monza.

Ha invaso la corsia opposta

L’automobilista, alla guida di un suv Mercedes, stava procedendo da Nova Milanese verso il centro di Varedo quando ha perso il controllo dell’auto e ha invaso la corsia opposta, dove per fortuna non passava nessuno, finendo contro un palo a bordo strada che in conseguenza all’urto si è inclinato.

Positivo all'alcol test

Soccorso sul posto da un’ambulanza, il conducente non ha ritenuto necessario il trasporto in ospedale. Tuttavia è stato sottoposto dalla Polizia Locale all’alcol test che ha dato esito positivo, quindi l’applicazione dei provvedimenti conseguenti per la guida in stato di ebbrezza.