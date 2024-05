Con l'auto contro un muro, grave un 23enne. Incidente questa notte nella zona industriale di Nova Milanese

Grave incidente

Grave incidente questa notte (tra venerdì e sabato) in via Majorana a Nova Milanese, nella zona industriale del paese. Un ragazzo di 23 anni residente fuori provincia è finito in ospedale in codice dopo aver sbattuto con l’auto contro un muro all’altezza del civico 21.

Accertamenti dei Carabinieri in corso

L’esatta dinamica del sinistro è ancora tutta da ricostruire e per questo sono al lavoro i Carabinieri della Compagnia di Desio accorsi per i rilievi nel luogo dove è avvenuto lo schianto intorno a mezzanotte. Non risultano coinvolti altri veicoli.

I soccorsi

Un impatto particolarmente violento che ha fatto scattare i soccorsi in codice rosso: in via Majorana si sono precipitati l’ambulanza della Croce Rossa di Varedo e l’automedica. Dopo le prime cure sul posto, il giovane è stato trasportato al Pronto soccorso del San Gerardo di Monza in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi ma non sembra sia pericolo di vita.