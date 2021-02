Con l’auto contro un palo poi scappa, multa e patente ritirata. Avviate le indagini, la Polizia Locale ha rintracciato l’intestatario del veicolo

Un’auto finita contro un palo della luce in via Verdi a Limbiate era stata segnalata lunedì da alcuni automobilisti di passaggio alla Polizia Locale. Gli agenti del comando di piazza V Giornate si sono subito recati nel luogo indicato per effettuare le necessarie verifiche ma oltre alla Citroen e al palo danneggiati, del conducente non c’era traccia. Evidentemente l’automobilista dopo aver causato l’incidente si era allontanato senza avvisare le Forze dell’ordine

Rintracciato intestatario veicolo

Gli agenti hanno subito avviato le ricerche per risalire all’intestatario del veicolo che è risultato essere un 35enne italiano residente ad Alessandria. L’automobilista è stato poi rintracciato a Varedo, dove e domiciliato. Gli agenti gli hanno ritirato la patente e multato