Con l'auto finisce contro il muro di una casa

Sinistro

Ferita una donna di 27 anni nell'incidente avvenuto questa notte a Limbiate

Ha perso il controllo dell'auto che guidava ed ha concluso la sua corsa contro il muro di cinta di una abitazione.

Con l'auto contro il muro di una casa

L'incidente è avvenuto nella notte a Limbiate. Mancavano pochi minuti alle 23 quando, mentre percorreva via Groane alla guida di un'auto, una ventisettenne ha perso il controllo del mezzo, finendo prima fuori strada e poi andando a sbattere contro il muro esterno di una abitazione. L'allarme è scattato in codice giallo e sul posto sono sopraggiunti un'ambulanza, un'automedica, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bovisio. I pompieri hanno collaborato con il personale sanitario al soccorso del conducente e provveduto alla messa in sicurezza dell'autovettura e delle parti pericolanti dell'abitazione. Le condizioni della ventisettenne, fortunatamente, non sono risultate gravi, ma è stata lo stesso trasportata in codice giallo all'ospedale di Desio