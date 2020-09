Con le minacce cerca di entrare in casa di una 48enne, arrestato dai Carabinieri

Minacce, violazione di domicilio e porto abusivo d’armi. Sono i reati di cui dovrà rispondere un 39enne di Cesano Maderno.

Intervento dei Carabinieri a Binzago

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato nella giornata di ieri a Binzago. Oltrepassato il cancello, e arrivato alla porta di casa di una 48enne, con cui non c’è una relazione, ha cercato di abbatterla per entrare. La donna, spaventatissima di fronte alle minacce del 39enne, ha avuto la forza di allertare il 112. Sul posto in modo tempestivo si sono portati i Carabinieri, che sono riusciti a bloccare il cesanese.

Il 39enne aveva con sé un taglierino

Con sé aveva anche un taglierino che i militari gli hanno trovato addosso durante la successiva perquisizione. Tempestiva e provvidenziale è stata l’azione dei Carabinieri che sono riusciti a fermare il 39enne e ad assicurarlo alla giustizia.