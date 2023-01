Con lo scooter contro un'auto, due fratelli studenti dell'Omnicomprensivo finiscono in ospedale

Una caduta rovinosa dopo lo scontro con un'auto sulla strada che li conduceva a scuola.

Due fratelli di Sulbiate

Si è temuto il peggio nella prima mattinata di oggi, giovedì 12 gennaio, a Vimercate. Protagonisti dell'incidente, loro malgrado, un 18enne e il fratello 16enne, residenti a Sulbiate, in sella ad uno scooter.

L'incidente a Ruginello

E' accaduto poco prima delle 8. I due, come ogni mattina, hanno imboccato via Goito, la provinciale che da Ruginello porta verso Vimercate. Alla guida c'era il 18enne. Giunto all'altezza dell'area di servizio pare abbia incominciato una manovra di sorpasso delle auto in coda. Uno dei veicoli è però improvvisamente uscito dalla fila spostandosi verso sinistra. L'impatto è stato inevitabile.

Si è temuto il peggio per il più grande

I due fratelli sono stati sbalzati dalla sella e sono finiti rovinosamente sull'asfalto. A destare preoccupazione sono state in un primo momento le condizioni del 18enne, tanto che una delle due ambulanze intervenute sul posto, insieme all'automedica, è stata attivata in codice rosso.

Portati in ospedale con fratture

Poi, fortunatamente, il quadro clinico è migliorato. I sanitari hanno comunque accertato fratture agli arti per entrambi i fratelli. Il più grande è stato trasportato all'ospedale di Vimercate in codice giallo; il più giovane in codice verde.

Sul posto per i rilievi e per far defluire il traffico la Polizia locale.