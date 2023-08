Con un bastone semina il panico in stazione a Lentate, arrestato un 31enne irregolare

Minacciava il personale ferroviario e i passeggeri, arrestato un 31enne pakistano irregolare a Lentate sul Seveso.

Ha seminato il panico in stazione a Camnago

Nella mattinata di oggi, mercoledì 9 agosto 2023, è stato celebrato il processo per direttissima nei confronti del cittadino pakistano di 31 anni che ieri mattina aveva seminato il panico all’interno dello stazione di Lentate sul Seveso-Camnago, in via XXIV Maggio. Aveva dato in escandescenza e, con un bastone appuntito, aveva cominciato a minacciare chiunque gli si avvicinasse.

Minacce e urla contro il personale ferroviario e i passeggeri

Il 31enne, irregolare sul territorio nazionale, aveva probabilmente passato l’intera notte in una stanza all’interno dello scalo ferroviario ma, arrivata l’alba e giunto nell’impianto il personale di servizio, si era visto scoperto e era stato invitato a uscire e andare via. Minacce, urla e tentativi di aggressione verso chiunque gli si avvicinasse avevano portato il personale ferroviario a richiedere aiuto al 112.

L'intervento dei Carabinieri

La centrale operativa della Compagnia di Seregno aveva immediatamente inviato una pattuglia che, arrivata in stazione, si era trovata a fronteggiare l’uomo sempre più agitato e violento che, nel frattempo, si era anche armato di un bastone appuntito reperito sul posto. Dopo 5 minuti di vana opera di convincimento, i militari hanno quindi deciso di passare all’azione e porre fine al comportamento pericoloso del 31enne che, bloccato e ammanettato, è stato caricato sulla gazzella e portato in caserma dove ha trascorso la notte sino all’odierna udienza processuale. Al termine dell'udienza l'arresto è stato convalidato con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Nessun ferito e nessun ritardo

Fortunatamente non si sono registrati né feriti né ritardi sulle tratte verso Como e Milano ma solo tanta paura tra il personale dello scalo ferroviario e i numerosi utenti dei treni.