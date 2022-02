Desio

Il responsabile è stato poi bloccato dai Carabinieri, chiamati a intervenire in corso italia.

Con un punteruolo semina il panico in centro. Paura nel centro di Desio questa mattina, mercoledì 16 febbraio. Allertati i Carabinieri, sono riusciti a bloccare il responsabile.

Con un punteruolo semina il panico

Momenti di paura questa mattina nelle vie del centro di Desio. A quanto risulta da una prima ricostruzione un uomo sui trent'anni, forse meno, è in un primo momento entrato al Caffé Vergnano di corso Italia chiedendo se ci fosse qualcuno che voleva offrirgli un caffè. Una volta avuto in mano il bicchierino per l'asporto si è portato all'esterno. A quel punto, però, l'individuo ha iniziato a infastidire i clienti e le persone che si trovavano a passare in quel momento. Aveva in mano una corda con un punteruolo, e la agitava pericolosamente rischiando di colpire qualcuno. Spaventati, alcuni dei clienti si sono rifugiati nel bar, nel frattempo sono stati avvisati i Carabinieri.

All'arrivo dei Carabinieri ha cercato di fuggire

Il soggetto, stando ad alcuni testimoni, si è anche messo a urlare delle frasi in arabo. Si sarebbe anche abbassato i pantaloni. All'arrivo degli uomini dell'Arma, l'uomo si è allontanato verso piazza Conciliazione, tentando di darsi alla fuga. Fortunatamente i Carabinieri sono riusciti a bloccarlo, quindi i militari hanno proceduto a raccogliere le testimonianze per ricostruire esattamente l'accaduto. A quanto pare il giorno prima lo stesso individuo era già stato visto in un altro bar della zona.