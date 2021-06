Concerto benefico per sostenere le cure di Michaela. Sabato 19 giugno al centro sportivo di via Tolstoj un grande evento musicale per aiutare la 28enne in coma a causa di un aneurisma

Concerto benefico per sostenere le cure di Michaela

Un grande evento per raccogliere fondi destinati alle cure di Michaela Binato. Tanti cantanti e ospiti speciali per una serata all’insegna della solidarietà per la 28enne di Limbiate in coma da più di un anno in seguito ad un aneurisma. Sabato 19 giugno, il centro sportivo di via Tolstoj, concerto di beneficenza "Insieme per Micky". La serata inizierà alle 20,30 con il saggio di danza della scuola Danzarte di Solaro, successivamente si esibiranno una schiera di cantanti e due special guest, Gianluca Di Palma ed Enzo De Angelis.

La giovane è ricoverata in clinica in Austria

Michaela da qualche settimana è ricoverata in una clinica neoriabilitativa in Austria altamente specializzata ma molto costosa. La sua famiglia è riuscita faticosamente in questi mesi, grazie a varie raccolte fondi, a mettere da parte oltre centomila euro, cifra necessaria per pagare tre mesi di degenza e terapie, dando una speranza alla giovane limbiatese di tornare a una vita dignitosa.

In coma a causa di un aneurisma

Il 23 settembre del 2019 Michaela si stava recando al lavoro con il padre quando ha avvertito un fortissimo mal di testa. Stava malissimo ed è stata accompagnata all'ospedale di Garbagnate Milanese. Lì i medici hanno diagnostica l'aneurisma cerebrale. Le condizioni della giovane erano gravissime, dopo un lungo e delicato intervento chirurgico è sprofondata in coma vegetativo. Ora la ragazza dovrà sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico alla testa molto costoso e servono altri fondi. La famiglia Binato torna a fare appello alla generosità delle persone, per rivedere sorridere la loro cara Michaela.

Come aiutare Michaela

Proprio per raggiungere questo nuovo obiettivo è stato organizzato il concerto di sabato sera: un evento di musica e aggregazione con il solo grande fine di ridare una speranza a Michaela. In supporto della giovane limbiatese è stato creato un gruppo Facebook, per dare un contributo è possibile effettuare un bonifico bancario a Binato Michaela, Iban: IT88V0760105138281234981239