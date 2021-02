Conciliare famiglia e lavoro? C’è chi ti aiuta a farlo. Sono due gli sportelli attivati in Provincia di Monza e Brianza da Cgil e Cisl.

Conciliare famiglia e lavoro? C’è chi ti aiuta a farlo

Sono aperti gli sportelli di conciliazione attivati dalle organizzazioni sindacali di Cgil e Cisl Monza Brianza che offrono informazioni ai cittadini rispetto alle misure di tutela degli equilibri vita/lavoro presenti nei Contratti collettivi nazionali di lavoro e nella legislazione italiana soprattutto in tema di congedi familiari e che forniscono orientamento verso i servizi di conciliazione presenti sul territorio.

L’iniziativa è finanziata da Regione Lombardia a supporto degli interventi di conciliazione vita-lavoro.

All’interno del progetto “Lybra: Azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione per favorire la conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro”, parte integrante del Piano territoriale per la conciliazione presentato dall’ Ats Brianza nell’ambito della Rete territoriale per la Conciliazione, Afol Monza Brianza, in qualità di ente capofila in partenariato con Cgil Monza, Cgil Lecco, Cisl Monza Brianza Lecco, Cst Uil del Lario e Associazione Puppenfesten, ha proposto azioni innovative finalizzate ad accrescere e qualificare l’offerta dei servizi/interventi di conciliazione presenti sul territorio e ad offrire risposte concrete alle esigenze di lavoratori e aziende.

Cinque sportelli sul territorio Ats, due a Monza

Gli sportelli attivati dalle organizzazioni sindacali sono cinque sul territorio di Ats Brianza (due in Provincia di Monza e Brianza e tre in Provincia di Lecco), agiscono in rete tra di loro e in sinergia con i servizi sindacali che intercettano la domanda, sono dotati di strumenti utili all’orientamento (piattaforma Welfare Brianza) e assistono lavoratori e lavoratrici sul tema.

In questa fase iniziale, causa Covid-19, gli sportelli sono attivi in modalità remota. Per informazioni:

Cgil Monza e Brianza – giovedì 14,30-16,30 – tel. 039.2731207 – e-mail: conciliazionemonzabrianza@cgil.lombardia.it

Cisl Monza Brianza Lecco – venerdì 10-12 – te. 039.2399213 e-mail: conciliazione.monzalecco@cisl.it