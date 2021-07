Concorezzese eroe salva la vita a mamma e figlia mentre si trova in vacanza. Francesco Denaro ha evitato che le due donne annegassero.

"E' stato un gesto istintivo"

Ha salvato la vita a due persone, gettandosi in acqua e sfidando la forza delle onde. L’utilizzo del termine «eroe» è spesso inflazionato, ma in questo caso è più che giustificato, tenendo conto del gesto compiuto venerdì dal concorezzese Francesco Denaro. Il 46enne, infatti, mentre si trovava in vacanza ha salvato la vita a due persone che rischiavano di annegare.

"E' stato un gesto istintivo, ho solo fatto quello che mi sentivo - ha raccontato il concorezzese - Sono contento di essere riuscito a riportare a riva la piccola e sua mamma".

