Concorezzese ricoverato per Coronavirus

Un uomo residente a Concorezzo è risultato positivo al Coronavirus e si trova al momento ricoverato in ospedale. le sue condizioni, in base a quanto dichiarato dal Sindaco Mauro Capitanio, non desterebbero preoccupazione.

“Ci tengo anche a dirvi che tutte le persone che sono state a stretto contatto con il nostro concittadino risultato positivo sono state già avvisate e stanno seguendo precise misure di isolamento”.

A tutti gli abitanti di Concorezzo il sindaco ha voluto ricordare le principali norme da seguire per evitare la diffusione del virus. Ha poi ricordato che sono attivi in città i servizi di consegna dei pasti e delle medicine per gli over 65 che sono già seguiti dai servizi sociali ma il servizio si può estendere anche a nuove persone. Partirà inoltre domani mattina, sabato, in collaborazione con la Protezione Civile e i commercianti del territorio, il servizio per la consegna direttamente a casa della spesa.

