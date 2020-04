Concorezzo, 120.000 euro a sostegno delle famiglie in difficoltà. Il sindaco Mauro Capitanio ha annunciato l’erogazione dei buoni spesa, spendibili già da oggi pomeriggio, giovedì 2 aprile.

Questa mattina, giovedì, il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio ha annunciato la creazione di un capitolo di bilancio da 120.000 euro a sostegno di chi si trova in difficoltà a causa del coronavirus. Una creazione resa possibile dagli aiuti erogati dal Governo ai Comuni per affrontare l’emergenza vissuta dal nostro paese.

“La prima azione sarà l’erogazione dei buoni spesa, spendibili già da pomeriggio – ha spiegato il borgomastro – I cittadini che si trovano in difficoltà economiche a seguito della pandemia a partire da questo pomeriggio potranno usufruire di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e/o beni di prima necessità presso diversi esercizi commerciali di Concorezzo (l’elenco dei negozi è reperibile sul sito del Comune www.comune.concorezzo.mb.it ). Potranno accedere a questa misura straordinaria di sostegno tutti i cittadini concorezzesi che si trovano in difficoltà economica per cause derivanti dall’emergenza sanitaria, e subentrate dopo il 23.02.2020, non destinatari di altri sostegni di tipo economico pubblico (Reddito di cittadinanza o Pensione di Cittadinanza, NASPI, CIGO, CIGS e di altri contributi pubblici di qualsiasi natura erogati nell’anno 2020) e i cittadini titolari di Partite Iva e altre categorie che non percepiscano alcuna forma di reddito”.

I buoni spesa saranno assegnati a seguito dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune fino a esaurimento dei fondi.

“I ticket potranno essere ritirati (previo appuntamento) presso l’Ufficio Servizi Sociali a partire giovedì 2 aprile e saranno utilizzabili fino a domenica 10/05/2020. I buoni spesa saranno da tagli da 50, 20 e 10 euro. Il valore del contributo per ogni membro del nucleo famigliare è di 100 euro per un massimo di 500 euro a famiglia oltre a 50 euro nel caso nel nucleo siano presenti uno o più bambini con un’età compresa tra 0 e i 3 anni. Per ricevere tutte le informazioni in merito ai requisiti e alle modalità di erogazione è possibile contattare il numero dei Servizi Sociali del Comune: 039.62.800.300 dalle 14.00 alle 17.00. Gli aventi diritto dovranno scaricare il modulo di richiesta dei buoni spesa disponibile sul sito Internet del Comune e sulla pagina Facebook istituzionale e, dopo averlo compilato e aver allegato la copia della carta di identità, potranno spedirlo via mail all’indirizzo servizisociali@comune.concorezzo.mb.it o fotografarlo e inviarlo via WhatsApp al numero 366.669.20.88. I Servizi Sociali procederanno quindi alla presa in carico della richiesta e, se conforme ai criteri, sarà possibile ritirare i buoni in Comune previo appuntamento. Ringrazio la giunta, gli uffici, i nostri commercianti, chi ha fatto donazioni, i consiglieri comunali, Massimo, Damiano, Carlo, perché se tutto questo è possibile in tempi così stretti è perché ognuno di loro ha messo il cuore in questa filiera”.