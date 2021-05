Concorezzo: assalto notturno allo sportello della Banca Intesa. Il colpo, tuttavia, sembra non essere stato messo a segno.

Concorezzo: assalto notturno allo sportello della Banca Intesa

Nottata di tensione a Concorezzo dove, nella notte tra il 25 e il 26 maggio, una banda di rapinatori ha tentato di prosciugare lo sportello bancomat della Banca Intesa di via Libertà. Il colpo non sarebbe tuttavia riuscito e i ladri se ne sarebbero andati a mani vuote. Questa mattina in molti hanno notato le pattuglie dei Carabinieri in azione nella piazza antistante l’istituto di credito, coadiuvati dal Nucleo della Scientifica intervenuto sul posto per raccogliere indizi e alcuni frammenti delle strumentazioni utilizzate dai malviventi.

Colpo fallito, sportello chiuso

Da una prima ricostruzione dei fatti sembra infatti che la banda abbia tentato di utilizzare la tecnica del “black box”, ovvero la manomissione fisica informatica dell’apparecchio al fine di poterne prendere il controllo e garantirsi l’erogazione di quanto più contante possibile. I colpi messi a segno con questa tecnica nell’ultimo periodo sono stati numerosi, ma questa volta sembra appunto che l’assalto non sia andato a buon fine. Al termine dei rilievi dei Carabinieri, l’accesso allo sportello manomesso è stato ovviamente interdetto al pubblico.