Concorezzo: cade all’interno dell’azienda, 81enne in gravissime condizioni.

L’incidente è avvenuto qualche minuto dopo mezzogiorno in via Agrate, all’interno di un impianto lavorativo che si trova al confine tra le due città.

I fatti

Stando a quanto è stato possibile ricostruire fino a questo momento, pare che l’81enne sia rimasto vittima di una caduta mentre era intento a svolgere alcuni lavori. Le sue condizioni sono subito apparse molto gravi, tanto che i sanitari della Croce Bianca di Carugate sono accorsi sul posto in codice rosso. In via Agrate sono intervenuti anche i vigili urbani e una pattuglia dei Carabinieri per cercare di ricostruire l’accaduto.

Condizioni gravi

I paramedici, una volta prestate le prime cure in loco hanno organizzato il trasferimento dell’anziano a bordo dell’ambulanza sempre in codice rosso verso il più vicino ospedale. Al momento le sue condizioni restano molto gravi e non si esclude che a causare la caduta possa essere stato un malore.