Una platea gremita sabato sera e oltre 3.000 opere da tutto il mondo: Il cineteatro San Luigi è diventato il palcoscenico di un grande dialogo culturale internazionale

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È stata una serata indimenticabile quella di sabato 24 ottobre, che ha visto la città di Concorezzo accogliere e fare da cornice al grande successo dell’International Artery Film Festival. Una platea gremita in ogni ordine di posti, un pubblico particolarmente caloroso e un entusiasmo palpabile hanno trasformato il cine teatro San Luigi in un vivace punto d’incontro tra cinema, culture e sensibilità provenienti da ogni angolo del pianeta. Con questo appuntamento, la serata di sabato ha dimostrato come anche una realtà territoriale possa proiettarsi con forza al centro della scena culturale globale, offrendo un’importante occasione di confronto, condivisione e apertura internazionale che va ben oltre la semplice celebrazione della settima arte.

Numeri da Record: Tremila Opere da Tutto il Mondo

A testimoniare la portata straordinaria dell’evento ospitato in città sono stati gli stessi numeri della selezione giunti alla serata finale: ben tremila lavori inviati da oltre centocinque Paesi del mondo. Un patrimonio immenso di storie, visioni e linguaggi cinematografici che ha trovato a Concorezzo la sua vetrina ideale, dando voce a un panorama ricco e articolato nel quale si sono incontrati nuovi talenti e autori capaci di raccontare la contemporaneità attraverso prospettive originali e universali.

Una Conduzione d’Eccellenza e la Partnership con la Rai

A guidare con successo il progetto è stato il direttore artistico Matteo Mavero, che ha saputo portare in città una manifestazione capace di coniugare respiro internazionale, qualità cinematografica e attenzione alla pluralità delle espressioni artistiche. La serata di gala è stata condotta con maestria da Arianna Ciampoli, la quale ha accompagnato il pubblico attraverso i momenti salienti dell’evento, valorizzando i film, i loro protagonisti e il profondo valore culturale dell’iniziativa. A conferire ulteriore prestigio al festival è stata inoltre la presenza di Rai Cultura in veste di media partner, una collaborazione fondamentale che sottolinea l’importanza di promuovere il cinema come strumento di conoscenza, dialogo e crescita collettiva.

L’Omaggio ad Antonio Catania e la Magia del Mestiere

Tra i momenti più emozionanti ed evocativi della serata spicca senz’altro il conferimento del Premio alla Carriera ad Antonio Catania, attore amatissimo dal pubblico e protagonista di una lunga e prestigiosa storia artistica. Presente alla cerimonia, Catania ha condiviso con la platea aneddoti, ricordi e riflessioni, raccontando con grande partecipazione e passione le sfide e la bellezza del mestiere dell’attore.

Tutti i Vincitori dell’Edizione

La cerimonia di sabato ha visto quindi l’assegnazione dei prestigiosi riconoscimenti di questa edizione. Il titolo di Miglior Film è andato a Il capo del mondo, opera che ha conquistato una straordinaria affermazione aggiudicandosi anche i premi per la Migliore regia italiana e per il Miglior interprete. Tra le altre categorie principali, La casa di Cini Boeri si è aggiudicata il premio come Miglior documentario, mentre Labyrinth è stato incoronato Miglior cortometraggio.

Per quanto riguarda i riconoscimenti internazionali e le categorie tecniche, la Migliore regia per un’opera straniera è stata assegnata a The Heart of Heritage. Sul fronte delle sceneggiature, il premio per l’opera italiana è andato a La parte maledetta. Viaggi ai confini del teatro. Carmelo Bene., mentre per la sezione straniera ha trionfato The Piss of Artist, opera che ha fatto il bis conquistando anche il riconoscimento per la Migliore colonna sonora originale. Infine, il premio per la Migliore fotografia è stato conferito a In Silence.

Una Porta Aperta sul Futuro della Cultura

La straordinaria risposta del pubblico presente sabato, l’accoglienza riservata agli ospiti e la partecipazione delle autorità intervenute hanno confermato la capacità di Concorezzo di farsi promotrice di una nuova stagione culturale, investendo nelle arti come strumento di incontro tra popoli e generazioni. Il successo di questa edizione rappresenta dunque un punto di partenza ideale: una porta aperta sul mondo, con il cinema come protagonista e la cultura come motore di nuove opportunità.