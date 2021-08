Concorezzo dice addio alla bandiera biancorossa Luigi Paleari

Concorezzo dice addio a Luigi Paleari, bandiera biancorossa e calciatore di altissimo livello, proprio a pochi mesi dal traguardo degli 80 anni, che avvrebbe compiuto il prossimo 8 novembre.

L'ex calciatore è stato colto da un malore mentre si trovava in vacanza, durante una partita di tennis.

Una vita per la sua Concorezzese

L'amore tra Paleari e la Concorezzese nacque alla fine degli anni ‘50 e ha visto Paleari nelle vesti prima di calciatore, quindi di allenatore e infine di dirigente. In mezzo una carriera ricca di soddisfazioni nel calcio professionistico, in particolare con la maglia del Como, per uno dei "totem" dello sport concorezzese.

"Ho iniziato a giocare per la Concorezzese per puro caso"

"Ho iniziato a giocare per la Concorezzese per puro caso - aveva raccontato Paleari intervistato dal giornalista del Giornale di Vimercate Simone Spreafico un paio di anni fa, quando disse addio alla carriera di dirigente del club concorezzese - Un anno la prima squadra fu falcidiata dalle assenze per via dell’influenza asiatica e i dirigenti “pescarono” dall’oratorio tre o quattro ragazzi, me compreso. La domenica successiva ho fatto il mio esordio in Prima squadra e non ne sono più uscito". La maglia biancorossa come trampolino di lancio verso la carriera professionistica che l'ha portato a giocare prima all’allora Falck Arcore, quindi al Fanfulla, squadra di Lodi.

Nel 1965 il passaggio al Como

Nel 1965 il passaggio al Como, squadra di cui Paleari diventerà una vera e propria bandiera: in biancazzurro il concorezzese militerà per quasi dieci stagioni (la maggior parte delle quali in Serie B), diventando il quinto giocatore della storia del club lariano per presenze in campionato.

Con il Como ha disputato otto campionati, cinque in Serie B (per complessive 170 presenze fra i cadetti, senza reti all'attivo) e tre in Serie C. È il quinto calciatore con più presenze in incontri di campionato della storia del Como (la foto qui sopra è del 1968, quella sotto, tratta dall'Archivio di Concorezzo, si riferisce a un torneo serale disputato in oratorio).

Il cordoglio della Concorezzese

"Luigi, sei stato trascinatore dei tuoi compagni da nostro giocatore, maestro di sport e di vita per i nostri giovani e per i nostri calciatori da allenatore, guida sicura per i nostri allenatori da Direttore Sportivo, ispirazione e motore per i nostri consiglieri. Ci mancheranno la tua grinta e determinazione, la tua simpatia ed allegria e la tua profonda umanità. Grazie per più di 60 anni di vero amore per il calcio e per la Concorezzese".

Il ricordo dell'ex sindaco Riccardo Borgonovo

"Ciao Luigi, ti voglio ricordare come ti ho lasciato, un un grande Direttore Sportivo , acuto, risoluto, con un grande amore per lo sport del calcio ma allo stesso tempo, un grande amore per la Concorezzese i giovani che hanno avuto la fortuna e l'onore di essere guidati da te - ha sottolineato l'ex sindaco Riccardo Borgonovo - Sei stato uno degli artefici della rinascita del nostro calcio locale, hai saputo trasmettere competenza, tenacia, serietà e professionalità. Grazie per avermi fatto sempre partecipe nei nsostri occasionali incontri, degli aggiornamenti in corso alla società GSD, dei cambiamenti e delle aspirazioni a cui ambivi. Addio Maestro di calcio e di vita".

