Concorezzo, distribuiti buoni spesa a oltre 300 famiglie. Nel corso dell’emergenza sanitaria ancora in corso il Comune ha impegnato quasi 100.000 euro in aiuti ai nuclei famigliari.

Sono stati 301 i buoni spesa erogati finora alle famiglie da parte del Comune di Concorezzo per contrastare l’emergenza legata al coronavirus. L’Amministrazione ha impegnato una cifra che sfiora i 100.000 euro, come spiega l’assessore ai Servizi sociali Walter Magni.

“Nel mese di aprile abbiamo provveduto in pochi giorni all’organizzazione della consegna dei Buoni Spesa per dare una risposta rapida alla situazione di emergenza economica vissuta da tanti cittadini concorezzesi alle prese con le conseguenze della pandemia – commenta l’assessore Magni – Si è trattato di un lavoro importante di gestione e di organizzazione che gli Uffici dei Servizi Sociali hanno saputo mettere in campo in breve tempo e con grande professionalità. Lo sforzo economico del Comune è stato importante. Oltre allo stanziamento governativo, l’Amministrazione Comunale ha infatti investito altri 14.000 euro per riuscire a far fronte a tutte le richieste conformi pervenute dalla cittadinanza. Per quanto riguarda la Fase Due sono in fase di programmazione altre iniziative comunali per dare aiuti concreti ai cittadini e alle attività commerciali e imprenditoriali del nostro territorio”.