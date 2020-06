(in copertina l’architetto Fabio Dozio)

In queste settimane hanno preso servizio due nuovi dipendenti comunali a Concorezzo. Oltre al loro ingresso sono in previsione altre tre assunzioni.

Concorezzo, due nuovi dipendenti in Comune

Si tratta di Tanya Bettinelli, 26 anni di Casalmaiocco (Lodi), laureata in Urbanistica al Politecnico di Milano che è entrata in forze alla Polizia Locale. Il nuovo agente ha iniziato a lavorare nel comando guidato da Roberto Adamo a inizio giugno e il suo lavoro è focalizzato in particolare in interventi di presidio del territorio.

Il secondo ingresso tra i dipendenti del Comune di Concorezzo è quello di Fabio Dozio. Architetto con esperienza di lavoro in un altro comune della Brianza, da qualche settimana ha preso servizio nell’ufficio Lavori pubblici come istruttore tecnico.

In questo momento i dipendenti comunali sono 73 oltre a due stagisti che hanno iniziato il loro percorso tramite il progetto Dote Comune.

“Ai due nuovi dipendenti va il benvenuto dell’Amministrazione comunale- ha commentato il sindaco Mauro Capitanio-. Oltre al loro ingresso sono in previsione altre tre assunzioni attualmente in fase di programmazione”.

Altre assunzioni

Si è infatti conclusa la procedura la selezione per un incarico a contratto di Istruttore direttivo informatico responsabile del settore ICT e sono in fase di esame le domande presentate.

Il bando per la selezione di due bibliotecari, bloccato nelle scorse settimane per via della pandemia, è in fase di ridefinizione rispetto alle modalità di svolgimento della selezione.

