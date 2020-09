Concorezzo: due persone soccorse dopo un ribaltamento . L’incidente in via Remo Brambilla alle 8 di oggi, martedì 22 settembre.

Ambulanza, automedica, Carabinieri e Vigili del fuoco sono accorsi questa mattina, martedì 22 settembre, a Concorezzo, in via Remo Brambilla. Qui intorno alle 8 si è verificato un incidente stradale che vede coinvolti un giovane di 25 anni e un uomo di 53.

In base alle informazioni fornite dall’Agenzia regionale emergenza urgenza si tratterebbe di un veicolo ribaltato. I soccorsi sono stati attivati in codice rosso: fortunatamente dopo i primi accertamenti sul posto le condizioni dei due uomini sembrerebbero non destare preoccupazione.

La circolazione lungo via Brambilla è ovviamente rallentata dai soccorsi in atto.

