Concorezzo e Monza piangono don Ercole Gerosa

Una vita di fede piena, intensa, vissuta in diverse realtà ma sempre con uno sguardo rivolto soprattutto ai giovani e alla comunicazione. Si è spento ieri, giovedì 21 novembre 2024, nella Rra di San Bovio in Segrate don Ercole Gerosa. Il sacerdote, originario di Concorezzo, ha svolto il suo ministero sacerdotale in molte realtà della Brianza e non solo.

Ben 68 gli anni di vita sacerdotale spesi dal religioso a servizio della Chiesa e per l’annuncio del Vangelo.

Tra le sue destinazioni Aicurzio, Rho, Monza e Seregno

Ordinato sacerdote nel Duomo di Milano il 28/06/1956, don Ercole dal 1956 al 1958 fu vicario parrocchiale ad Aicurzio, successivamente si trasferì a Rho, nella chiesa di San Michele, dove fu parroco fino al 1967.

Dal 1967 al 1978 fu vice rettore del Collegio Arcivescovile di Seregno e successivamente direttore del pensionato Centro Sociale Cariplo di Monza che si trova in via Tazzoli a San Fruttuoso.

Fino a qualche giorno fa viveva a San Fruttuoso e dall'8 novembre fu ricoverato alla rsa di Segrate dove si è spento proprio ieri.

Un sacerdote dalle grandi doti comunicative

L'amato sacerdote sarà per sempre ricordato per la sua vulcanica intelligenza. Era un grande comunicatore e lascia una grande testimonianza di fede vissuta in maniera intensa, alla ricerca dell'essenziale. Anche se ha girovagato molto in giro per la Brianza e il Milanese, le radici di don Ercole sono sempre state ben piantate nella sua Concorezzo ("Uno sulla carta di identità dovrebbe avere il proprio paese, non quello dell’ospedale dove nasce", amava ripetere il sacerdote), che ha dato i natali anche ai suoi sette fratelli, tra cui suor Maria Rosa, clarissa al monastero di san Lorenzo in Panisperna, e Oreste.

Una famiglia numerosa nata e cresciuta nella casa di via Libertà, nella Curt del Negus. A Concorezzo don Ercole nacque 96 anni fa, e qui, giovanissimo, iniziò a lavorare nella ditta "Vismara", frequentando le scuole serali di disegno per specializzarsi. Poi il percorso nei seminari di Seveso e Venegono, dove ha affinato gli studi classici e teologici fino all’ordinazione nel 1956, il 28 giugno. Quindi il cammino a contatto stretto con le comunità: due anni ad Aicurzio e poi alla periferia di Rho per dare vita alla parrocchia di san Michele.

L'incaricò che gli affidò l'allora cardinale Giovanni Colombo

Chi l'ha seguito ha conosciuto bene la sua forza comunicativa, la sua immediatezza, quelle parole che trasportavano immagini e messaggi. Una dote quasi innata, che fu colta già negli anni Sessanta dall’allora cardinal Giovanni Colombo, arcivescovo di Milano dal 1963 al 1979. L’alto prelato affidò a don Ercole il compito di seguire il mondo della cultura, dell’insegnamento e della comunicazione che stava assumendo ormai un ruolo imprescindibile.

Passando dall’Istituto "Bonomelli" di Gallarate, don Ercole si fermò poi per 13 anni come insegnante al collegio arcivescovile di Seregno. Poi nel 1978 un vero e proprio incarico per l’apostolato tramite la comunicazione radiotelevisiva. Successivamente l'approdo a Monza come direttore del Centro giovanile internazionale di via Tazzoli e la continua missione portata avanti anche attraverso l’insegnamento, i corsi di cultura religiosa e le conferenze. Avendo sempre nel cuore Concorezzo, dove è anche co-fondatore dell’"Archivio storico".



Le esequie

La Salma di don Ercole sarà visitabile nella Chiesa di Sant’Eugenio di Concorezzo, in via F. Meda, 15: oggi, venerdì 22 Novembre, dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 21 e domani, sabato 23 novembre, dalle 9 alle 12.

Il Santo Rosario sarà recitato nella chiesa di S. Eugenio stasera, venerdì, alle 20.30 mentre le esequie verranno celebrate domani, sabato, alle 15 in Chiesa Parrocchiale dei SS. Cosma e Damiano a Concorezzo.