Concorezzo e Vimercate piangono la storica perpetua. Si è spenta a 85 anni Ida Viganò, per mezzo secolo al fianco di don Silvio Villa.

Una vita in missione

Nata e cresciuta a Concorezzo, la signora Ida, maggiore di cinque fratelli, ha prestato servizio nelle case parrocchiali prima di San Donato e poi di Vimercate. Una vita in missione, silenziosa, dietro le quinte. Una vera e propria vocazione, a sostegno della comunità, a servizio della Chiesa. Domestica, perpetua, amica, testimone nascosta della quotidianità di molti sacerdoti e per cinquant’anni accanto a don Silvio Villa, attualmente residente presso la Rsa "Casa Famiglia San Giuseppe" di Ruginello. Proprio il ricovero di quest'ultimo aveva riportato la donna nella "sua" Concorezzo, città in cui era nata e con cui aveva sempre tenuto stretti legami nonostante l'avesse lasciata all'età di 28 anni.

"Ero sempre in oratorio da ragazzina - aveva raccontato al Giornale di Vimercate solo pochi mesi fa - Poi crescendo ho scelto questa missione. Sono andata a Milano come primo incarico nel 1964, dal parroco e dal coadiutore e poi dal ’70 mi sono trasferita a Vimercate".

Inizia così l’opera silenziosa di accompagnamento, sostegno e aiuto a don Ernesto Castiglioni, prevosto a Vimercate dal ‘57.

Il rapporto con don Silvio Villa

Mezzo secolo fa l’inizio dell’aiuto domestico a don Silvio Villa, di undici anni più grande. Un rapporto proseguito fino a poche settimane fa, fino al ricovero del sacerdote nell'Rsa "Casa Famiglia San Giuseppe" di Ruginello.

"Non pensavo di andare avanti fino alla mia età, ma speravo di accompagnare don Silvio fino alla fine, purtroppo non è stato più possibile - aveva raccontato Ida Viganò al nostro Giornale - L’ho servito per tanti anni, servito e coccolato facendolo ridere, lo tiravo un po’ su di morale".

Ovviamente la notizia della scomparsa della storica perpetua, avvenuta martedì, ha colpito nel profondo il sacerdote vimercatese, provato da una perdita così dolorosa e improvvisa.

I funerali di Ida Viganò si terranno oggi, mercoledì 16 giugno 2021, alle 15 nella chiesa parrocchiale dei Santi Cosma e Damiano, a Concorezzo.