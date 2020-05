Concorezzo, fari puntati sul verde pubblico. Dall’inizio dell’anno l’Amministrazione comunale ha censito e controllato circa 3.400 piante presenti in città.

L’intervento dell’agronomo

A Concorezzo sono circa 3.400 le piante che sono state censite da parte degli uffici comunali e che, qualche anno fa, sono state inserite in un sistema GIS (sistema informativo geografico) su una piattaforma online dedicata a disposizione, per ora, degli uffici. Uno strumento essenziale per la gestione della manutenzione del verde pubblico.

“A inizio anno il Comune ha affidato l’incarico a un agronomo per il controllo della tassonomia delle piante, per il caricamento di dati relativi allo stato fisico delle piante (altezza, larghezza del tronco, sviluppo della chioma, ecc) e per il caricamento dei posti vuoti nei filari delle alberature (alberi abbattuti e non più riposizionati) al fine di migliorare e indirizzare al meglio gli interventi manutentivi necessari e nuove piantumazioni, compatibilmente con i budget assegnati – spiega l’Amministrazione comunale di Concorezzo – Un lavoro importante che rappresenta anche uno strumento indispensabile per poter intervenire in modo mirato a seconda del tipo di essenza con operazioni di potatura e di manutenzione personalizzate sulla base della tipologia di pianta. L’intervento del professionista prenderà il via appena le normative in vigore per la gestione della pandemia lo consentiranno”.

L’Amministrazione comunale ha in programma anche la fornitura dei cartellini di acciaio che andranno posizionati sui fusti di tutti gli alberi su suolo pubblico così da poterli individuare facilmente. A ciascun numero corrisponderà la scheda albero legata al censimento. Questo sarà utile per poter individuare gli alberi e dare informazioni in caso di segnalazioni da parte, ad esempio della cittadinanza o per poter dare istruzioni ancora più precise agli operai che eseguono la manutenzione del verde.

“Siamo intervenuti portando a compimento quegli interventi di catalogazione e di censimento iniziati negli anni scorsi e, di fatto, completando il lavoro grazie alla consulenza di un agronomo che, appena la situazione sanitaria lo permetterà, inizierà il suo lavoro a Concorezzo – ha spiegato il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Micaela Zaninelli – Sul nostro territorio abbiamo un patrimonio arboreo importante con anche piante di un certo rilievo, pensiamo ad esempio al Cedro del Libano all’ingresso del Parco del Burrone o al Cedro secolare in Villa Zoia. Il passo successivo sarà poter mettete a disposizione di tutti i dati”.

Non solo alberi

Verde pubblico non significa solo alberi. Ha preso il via poco prima dell’inizio della pandemia il censimento delle aree gioco e degli arredi urbani del territorio comunale. Una procedura che consentirà una programmazione formale degli interventi dei tecnici per la verifica delle condizioni degli spazi gioco, delle loro attrezzature e degli arredi urbani (panchine, cestini ecc).

“Grazie a questo censimento – ha concluso l’assessore Zaninelli – sarà più semplice programmare i controlli sul territorio e, di conseguenza, sarà possibile intervenire con riparazioni e sostituzioni in modo più rapido e puntuale”.

TORNA ALLA HOMEPAGE