Concorezzo festeggia i 100 anni di nonna Bruna

Concorezzo in festa per i 100 anni di nonna Bruna. La neo-centenaria ha ricevuto la visita e gli auguri del sindaco Mauro Capitanio.

Concorezzese d’adozione

Originaria di Torriglia, comune ligure in provincia di Genova, nonna Bruna Magioncalda è ormai una concorezzese d’adozione. Arrivata in paese più di 35 anni fa per avvicinarsi alla figlia, Bruna si è sempre più inserita all’interno della comunità, che l’ha accolta con grande entusiasmo ed affetto. Nei giorni scorsi, come detto, la nonnina ha ricevuto la visita del sindaco Mauro Capitanio, che le ha voluto portare di persona i suoi auguri e quelli di tutta l’Amministrazione comunale per il prestigioso traguardo raggiunto.

“Cento anni e non sentirli! – ha scritto il primo cittadino – Entrando in casa veniamo subito sorpresi dall’energia e dalla lucidità di nonna Bruna che da qualche giorno si è aggiunta alla lista dei centenari di Concorezzo. Appassionata di lettura (“anche se adesso devo usare gli occhiali”), ha ricevuto con piacere i volumi del Pirola sulla storia di Concorezzo e ci ha raccontato la sua”.

La passione per il tennis

Bruna Desolina, questo il nome completo all’anagrafe (“anche se non ho mai capito il perché di Desolina…”), ha raccontato al sindaco Capitanio alcuni spaccati della sua vita, a cominciare dalla passione che ha sempre legato la sua famiglia al mondo del tennis.