Concorezzo festeggia una nuova centenaria. Oggi, lunedì 18 gennaio 2021, Irma Ratti ha tagliato il traguardo del secolo di vita.

Un raggio di sole in un periodo ricco di ombre. Concorezzo celebra una nuova centenaria: si tratta di Irma Ratti, che proprio oggi ha compiuto 100 anni. Un traguardo decisamente invidiabile, soprattutto se si considera il momento storico che stiamo attraversando e i tanti anziani vinti dal Covid-19 nel corso della pandemia. Concorezzese doc, Irma ha trascorso tutta la sua vita a Cascina Baragioeula, una delle tante frazioni e cascine che compongono il territorio di Concorezzo. Per l’occasione la donna è stata raggiunta dal sindaco Mauro Capitanio, che ha voluto rivolgere personalmente i suoi auguri alla neo centenaria.

“Auguri alla nostra Irma Ratti, che proprio oggi compie 100 anni – ha scritto il borgomastro – 100 anni nella sua Cascina Baragioeula, dove è nata e cresciuta e che mai ha abbandonato. Nata poco dopo la Prima guerra mondiale, ha superato la Seconda e adesso affronta con determinazione l’emergenza Covid (“sun stufa da sta in ca”). Il suo segreto per arrivare ai 100 anni? Pochi carboidrati e qualche dolce peccato di gola ogni tanto. Circondata dall’affetto della famiglia e dei residenti in Cascina, Irma non ha mancato di rifilarci una frecciatina per la tanto attesa pista ciclabile”.