Concorezzo firma la convenzione con Enpa: al rifugio arrivano Puré e Zeus

Concorezzo ha firmato la convenzione con l’Enpa monzese e così dal primo gennaio è entrato a far parte dei comuni convenzionati con il parco canile gestito dall’Associazione.

Concorezzo firma la convenzione con Enpa

Il comune di Concorezzo va così ad aggiungersi agli altri 16 che già hanno stretto la collaborazione con l’Enpa monzese. Si tratta di Agrate Brianza, Biassono, Brugherio, Caponago, Carnate, Cernusco sul Naviglio, Cornate d’Adda, Lissone, Macherio, Mezzago, Monza, Muggiò, Seveso, Sovico, Vedano al Lambro e Villasanta.

Per tutti questi comuni, la convenzione non si limita alla semplice custodia dei cani trovati vaganti sul territorio, ma comprende anche una lunga serie di servizi aggiuntivi a favore degli animali che solo un’organizzazione articolata e ben strutturata come quella della Protezione Animali brianzola può offrire.

Primi arrivi …

Dopo la firma della convenzione nel canile rifugio di via San Damiano a Monza sono arrivati, mercoledì 30 dicembre, i primi cani. Scortati dagli agenti della Polizia locale di Concorezzo hanno fatto il loro ingresso nella struttura Puré, un incrocio Jack Russel di otto anni trovato vagante e e Zeus, un dogo argentino, ora affidati alle cure amorevoli dei volontari della struttura.

