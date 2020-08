A Concorezzo gli auguri del sindaco arrivano via… messaggio vocale. Originale augurio di buon Ferragosto di Mauro Capitanio ai suoi concittadini.

Non solo Ferragosto

Un messaggio di primo mattino, inviato via Whatsapp a tanti cittadini concorezzesi. Il sindaco Mauro Capitanio ha scelto la via del messaggio vocale per augurare un sereno Ferragosto a tutti i suoi concittadini, che siano essi in vacanza, impegnati in gite fuori porta oppure a casa. Il messaggio di auguri ha rappresentato anche l’occasione per fare il punto della situazione sulla diffusione del coronavirus in paese. I numeri fanno ben sperare, ma è ovviamente vietato abbassare la guardia.

“A Concorezzo in questo momento viviamo una situazione abbastanza tranquilla, dove i contagi del Covid-19 sono in un numero molto ridotto e ci sono solo alcune persone in isolamento di rientro dalle ferie – ha spegato il borgomastro – Tuttavia ci apprestiamo a ripartire in autunno con grande senso di responsabilità, ed è per quello che dovremo mantenere tutti i presidi che siamo stati abituati nei mesi scorsi a utilizzare: mascherine, distanze, igiene personale per fare in modo che anche l’autunno dei concorezzesi, che vedrà ripartire le attività lavorative, le scuole, le associazioni, possa essere il più tranquillo possibile”.

