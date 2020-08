Concorezzo, il Comune al lavoro per l’avvio in sicurezza dei servizi scolastici

Concorezzo, il Comune continua a lavorare per l’avvio in sicurezza dei servizi scolastici. L’Amministrazione si sta concentrando su mensa, assistenza educativa e orari di ingresso e uscita.

Mensa e orari

L’Assessorato all’Istruzione da settimane è operativo per la riorganizzazione dei servizi scolastici in previsione della ripresa a settembre della scuola. Per quanto riguarda la mensa, sono aperte fino al 23 agosto le iscrizioni per l’adesione al servizio mensa per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Concorezzo per l’anno scolastico 2020-21. Per poter procedere con le pratiche di iscrizione si deve accedere al link www.concorezzo.ecivis.it con le proprie credenziali già in possesso. Tutte le informazioni sono sul sito Internet del Comune. Il Comune ha predisposto, insieme alla ditta appaltatrice del servizio, un nuovo “piano mensa” con un servizio su doppio turno che inizierà alle 12.30 e si concluderà alle 14.30 sfruttando al massimo la capienza della mensa e garantendo al tempo stesso il corretto distanziamento richiesto dalle normative in vigore. Proprio per rispettare le indicazioni di legge il servizio mensa, a turno, verrà effettuato anche per i ragazzi della scuola primaria, all’interno della propria aula come già avviene di prassi nelle scuole dell’infanzia. Per quanto riguarda gli orari, l’IC Concorezzo ha diramato i giorni scorsi il dettaglio degli orari di ingresso e di uscita delle singole classi. Scuola Infanzia: Per quanto riguarda la scuola dell’Infanzia la permanenza a scuola per ora è garantita fino alle ore 14.

“L’impegno dell’Amministrazione Comunale – ha precisato l’assessore all’Istruzione Gabriele Borgonovo – è quello di dare un servizio completo di copertura del monte ore. Per poter procedere in modo operativo a questa organizzazione è però necessario attendere le specifiche delle normative governative in materia. L’Amministrazione comunale, consapevole della criticità che una situazione del genere potrebbe creare a livello organizzativo alle famiglie, ha già aperto un tavolo di confronto con la scuola al fine di trovare una soluzione concreta, sostenibile e attuabile nel più breve tempo possibile. Il Comune sta lavorando insieme alla scuola e ai docenti anche per quanto riguarda il servizio di pre e post scuola in attesa delle indicazioni normative governative in materia”.

Assistenza educativa

I servizi di assistenza educativa rimarranno invariati rispetto allo scorso anno. E’ stata fin da subito una priorità dell’Amministrazione comunale garantire la continuità di questi servizi.

“Un ringraziamento all’Ufficio Scuola – ha concluso l’Assessore all’Istruzione Gabriele Borgonovo- che nonostante i mesi di chiusura delle nostre scuole è stato in grado di riorganizzare il proprio lavoro in coordinamento con la scuole garantendo al tempo stesso alcuni servizi indispensabili, in particolare l’assistenza educativa ai disabili. Il Comune continuerà a fare la sua parte per garantire ai ragazzi, ai bambini e alle famiglie concorezzesi un rientro a scuola in piena sicurezza nel rispetto delle normative in vigore andando incontro, con tutti i mezzi a disposizione, alle esigenze di organizzazione famigliare”.

TORNA ALLA HOMEPAGE