Concorezzo, il Comune sanifica i locali del Centro pensionati in vista della Fase 2. A breve, infatti, riprenderanno le attività del Caf.

Solo su appuntamento

Prosegue in questi giorni la sanificazione degli edifici di Concorezzo. Dopo l’igienizzazione del Municipio, della biblioteca e della sede della Protezione civile, giovedì 7 maggio, sono stati sanificati anche i locali del Centro pensionati di via Libertà. L’intervento è stato eseguito da una ditta specializzata nel settore così come già avvenuto per gli edifici comunali. Punto di riferimento per tanti anziani di Concorezzo, il centro “La Palazzina” rimarrà chiuso per le normali attività fino a quando l’emergenza coronavirus non sarà definitivamente sotto controllo. Intanto, però, potranno prendere nuovamente il via le attività del Caf, che ha sede proprio presso il centro pensionati.