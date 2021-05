Concorezzo, il pirata che ha investito un bimbo potrebbe avere le ore contate

Concorezzo, il pirata della strada che ha investito un bimbo di 8 anni potrebbe avere le ore contate.

L’incidente, ricordiamo, è avvenuto ieri mattina, martedì 25 maggio, una manciata di minuti dopo le 8 del matino in via Dante, all’altezza di via Volta.

Il piccolo, accompagnato dal nonno, fortunatametne illeso, stava attraversando la strada a piedi quando è stato travolto da un’utilitaria proveniente da Monza in fase di svolta a destra verso via Volta. Ora è caccia al pirata della strada che non si è fermato a prestare soccorso al piccolo.

Frattura scomposta di tibia e perone

Il bambino, finito a terra a seguito dell’impatto, ha riportato una frattura scomposta di tibia e perone ed è stato portato in codice verde all’ospedale di Monza.

Dopo le cure del caso è stato dimesso con un’ingessatura.

Il pirata potrebbe avere le ore contate

Carabinieri e Polizia locale stanno visionando le registrazioni delle telecamere che si trovano in via Dante al fine di rintracciare l’auto che ha provocato il sinistro il cui conducente non si è fermato a soccorrere il ferito dandosi alla fuga.