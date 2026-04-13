Concorezzo, in biblioteca l’orto profumato a disposizione dei lettori

Un orto profumato indoor con erbe aromatiche a disposizione degli utenti. Nascerà a Concorezzo per mano degli stessi lettori che, tra un libro e l’altro, potranno dedicarsi anche alla cura di basilico, rosmarino e maggiorana.

Un orto profumato indoor con erbe aromatiche a disposizione degli utenti. Nascerà a Concorezzo per mano degli stessi lettori che, tra un libro e l’altro, potranno dedicarsi anche alla cura di basilico, rosmarino e maggiorana.

L’iniziativa prenderà il via sabato 18 aprile con un pomeriggio dedicato alla semina: gli utenti che prenderanno in prestito uno o più libri potranno partecipare alla piantumazione delle essenze aromatiche all’interno di vasi che verranno poi collocati negli spazi della Biblioteca.

Un orto profumato per i lettori

Sarà quindi possibile continuare a prendersi cura della propria piantina e seguirne la crescita nei mesi successivi, ogni volta che si entrerà in biblioteca. Le piante aromatiche saranno inoltre a disposizione degli utenti, che potranno, ad esempio, raccogliere qualche foglia di basilico o altre erbe per utilizzarle a casa.

L’assessore Borgonovo

“Con questa iniziativa vogliamo rendere la Biblioteca uno spazio ancora più vivo e partecipato, capace di unire cultura, sostenibilità e condivisione – ha spiegato l’assessore alla Cultura Gabriele Borgonovo–. La nostra Biblioteca è oggi un punto di riferimento culturale e sociale per il territorio, un luogo dinamico e frequentato dai cittadini. I dati parlano chiaro e raccontano di un aumento del 6,6% dei prestiti, con oltre 2.240 utenti attivi. Progetti come questo, legati al verde e alla partecipazione attiva, rafforzano ulteriormente questo ruolo, costruito negli anni grazie alla competenza e alla passione dei nostri bibliotecari. Un lavoro che ha contribuito a rendere la biblioteca non solo uno spazio dedicato ai libri, ma anche un ambiente aperto alla condivisione, alla sostenibilità e alla partecipazione attiva della comunità”.

La biblioteca legata al verde

L’iniziativa si inserisce in un programma più ampio che, negli ultimi anni, vede la biblioteca protagonista anche di attività legate al verde e alla cura delle piante. Lo scorso autunno, ad esempio, gli utenti si erano cimentati nello scambio di piante, semi e talee in cambio di libri, mentre i più piccoli avevano partecipato a laboratori dedicati al mondo vegetale. Oggi, i vasetti di fiori e piante contribuiscono ad abbellire e rendere ancora più accoglienti gli spazi della biblioteca.

L’iniziativa si terrà nel giardino della biblioteca sabato 18 aprile dalle 16 alle 18 senza prenotazione. E’ possibile portare vasetti, anche di recupero, che verranno poi utilizzati nell’Orto profumato.