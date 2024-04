Concorezzo, indagini in corso nei capannoni andati a fuoco nella zona industriale. Grande spiegamento di forze in via Primo Maggio: sul posto Vigili del fuoco, Carabinieri e Polizia locale.

Forze dell'ordine al lavoro

Grande spiegamento di forze questa mattina, venerdì 5 aprile 2024, in via Primo Maggio a Concorezzo. Numerosi mezzi dei Vigili del fuoco sono impegnati nella zona industriale, dove è divampato il terribile incendio nella notte tra il 15 e 16 febbraio. I pompieri, presenti sul posto anche con la compagnia cinofila, in particolare sono operativi all'interno di uno dei capannoni letteralmente divorato dalle fiamme. Da quanto appreso si tratterebbe di un sopralluogo volto ad effettuare ulteriori rilevazione riferite ai materiali presenti all'interno del capannone stesso: rilievi che non era stato possibile effettuare in precedenza per motivi di sicurezza. Niente di allarmante, ma un passaggio voluto dall'autorità giudiziaria. Ricordiamo che l'area, al momento, è sottoposta a sequestro penale.

Il terribile incendio

Il terribile incendio, lo ricordiamo, era divampato nella notte tra il 15 e il 16 febbraio scorso. L'allerta era scattata attorno alle 24, con la mobilitazione di diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Monza. La colonna di fumo sollevatasi dal comparto produttivo di via Primo Maggio era visibile anche a chilometri di distanza. Per domare le fiamme erano intervenute sei autopompe, cinque autobotti, due autoscale e un carro soccorso. Sul posto anche diversi carroschiuma provenienti da Milano e da Bergamo, oltre a tre ambulanze dirottate a Concorezzo dall'Agenzia regionale emergenza urgenza.