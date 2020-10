Concorezzo, la nuova rotonda lungo la Sp3 è terminata

Concorezzo, terminati i lavori della nuova rotonda lungo la Sp3. La soddisfazione dell’assessore Micaela Zaninelli: “Obiettivo raggiunto”.

Intervento da quasi 200.000 euro

Sono terminati i lavori della nuova rotatoria in corrispondenza dell’intersezione della SP3 Milano-Imbersago con via Pio XI e si sta ora valutando un design più elegante per l’area verde interna. L’intervento compiuto è in grado di regolarizzare la viabilità della zona e di limitare la velocità di percorrenza del tratto di strada. Il costo complessivo dell’opera è stato di 192 mila euro, cofinanziato per 100 mila euro da Regione Lombardia grazie ai fondi messi a disposizione dal “bando per l’assegnazione di cofinanziamenti a favore di Comuni, Unione di Comuni, Provincie per la realizzazione di interventi per la riduzione della incidentalità stradale”.

“La rotonda, terminata completamente nelle scorse settimane, sta riducendo come previsto la velocità media delle auto e delle moto che percorrono la SP3 – ha commentato il vicesindaco e assessore alle Opere pubbliche Micaela Zaninelli – L’obiettivo di regolarizzare la viabilità e di limitare la velocità di attraversamento dell’area è quindi stato raggiunto. Stiamo ora valutando un design più elegante per l’area verde interna della rotonda stessa. Gli interventi nella zona non sono ancora terminati. A breve verrà infatti aperto il parcheggio vicino al cimitero”.

Sono invece ancora in fase di svolgimento i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria di via Dante-via Volta. L’opera prevede un intervento che andrà a migliorare il traffico sull’importante arteria cittadina con i relativi svincoli ma anche con un primo intervento di riqualificazione dell’area a verde limitrofa ai primi civici di via Adda. La rotatoria compatta avrà un calibro di 30 metri e interesserà le vie Dante e Volta, garantendo anche le manovre di immissione da via Pascoli. Il completamento delle opere è previsto per la prossima primavera.