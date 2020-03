Concorezzo, nuove mascherine dalla Protezione civile

Concorezzo, Protezione civile al lavoro per la produzione di nuove mascherine contro il Coronavirus. Operativi anche sette neo volontari ausiliari.

Il gruppo guidato da Enzo Pandolfi ha intensificato le sue operazioni nel corso di questi giorni molto convulsi. I volontari hanno iniziato anche la produzione di nuove mascherine per contrastare la diffusione del Coronavirus.

“I volontari della Protezione civile di Concorezzo hanno iniziato in questi giorni a produrre in modo autonomo le mascherine che verranno destinate ai volontari che stanno effettuando i servizi di consegna spesa e medicinali alle persone in isolamento, ai medici di base, alla RSA, alle persone in quarantena e a coloro che devono assistere i propri cari e anziani non autosufficienti in casa – spiega l’Amministrazione comunale – In questi giorni il gruppo di volontari della Protezione Civile di Concorezzo si è ampliato. Hanno infatti dato la loro disponibilità e sono già operativi, sette concorezzesi che si sono voluti mettere a disposizione in questo momento così delicato dando un aiuto nella consegna della spesa e dei farmaci alle persone in isolamento in città. La Protezione Civile si sta inoltre attivando per aiutare le famiglie in quarantena in difficoltà, a esporre il sacco dei rifiuti al di fuori delle abitazioni. In campo è scesa anche la sezione locale degli Alpini che dato il suo contributo”.