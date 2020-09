Concorezzo, nuovi banchi e modifica degli accessi alle scuole

Il sindaco di Concorezzo fa il punto sulla ripresa della scuola. Mauro Capitanio ha annunciato l’arrivo di nuovi banchi e la modifica ad alcuni protocolli d’accesso ai plessi.

Dopo il semaforo verde alle scuole dell’infanzia, arrivato lo scorso 7 settembre, lunedì hanno preso il via anche le primarie e la secondaria di Concorezzo. Un inizio tutto sommato positivo, anche se ovviamente non mancano alcuni accorgimenti, inevitabili considerata la particolarità del momento. Sulla questione è intervenuto il sindaco Mauro Capitanio, attraverso un comunicato stampa diramato nella mattinata di oggi, giovedì 17 settembre 2020.

“Ieri, mercoledì, sono arrivati 160 nuovi banchi singoli per la scuola primaria Don Gnocchi che andranno a sostituire quelli meno adatti al posizionamento: niente rotelle, pratici e funzionali – spiega il borgomastro – Assessorato all’Istruzione, Polizia Locale e scuola stanno rivedendo i protocolli di accesso alla Marconi e da settimana prossima ci dovrebbe essere un netto miglioramento. Mi raccomando: in questa fase delicata rispettate gli orari e stazionate il meno possibile dopo che i ragazzi sono entrati. Anche sul monitoraggio dell’ingresso delle medie stiamo rivedendo l’approccio. Finestre e tapparelle delle Marconi sono sistemate al 95% e gli ultimi controlli a seguito di segnalazioni sono in corso”.