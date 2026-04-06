Concorezzo piange don Carlo Gaviraghi

La comunità di Concorezzo si stringe nel cordoglio per la scomparsa di don Carlo Gaviraghi, spentosi nel giorno di Pasqua all’età di 87 anni. Sebbene il suo ministero lo avesse portato lontano dai confini della Brianza, il suo cuore non aveva mai lasciato veramente la città dove era nato e cresciuto. Classe 1939, don Carlo era un concorezzese «doc».

Originario della “Curt del Gipon”

(Il novello sacerdote don Carlo Gaviraghi e i coetanei della classe 1939 festeggiano il 25° compleanno – Fonte Archivio storico di Concorezzo)

I più anziani lo ricordano ancora ragazzino tra i vicoli del centro, ma è il legame con la storica «Curt del Gipon» di via Libertà a rappresentare il filo rosso che lo ha tenuto unito alla sua terra per tutta la vita. Nonostante gli impegni pastorali, don Carlo, in passato, tornava spesso e volentieri a Concorezzo per far visita ai parenti e per respirare l’aria di casa, mantenendo intatta quell’umiltà e quella cordialità tipiche delle sue origini brianzole. Il nome di don Carlo Gaviraghi resterà scolpito soprattutto nella storia di Vermezzo con Zelo, nel milanese, dove è stato parroco per quasi quarant’anni, dal 1982 al 2019. Lì ha lasciato un’eredità immensa: ha fondato la scuola dell’infanzia San Martino e si è distinto come pioniere dell’accoglienza. Fu uno dei primi sacerdoti ad aprire le porte della propria casa a ragazze madri e immigrati.

Un prete dedito all’educare, intelligente e gioioso

Chi ha lavorato con lui lo descrive come un uomo “totalmente dedito ad educare, intelligente e gioioso”. Caratteristiche che aveva affinato proprio in quegli oratori milanesi dove aveva iniziato il suo cammino, lo stesso percorso che lo aveva legato a don Ottavio Villa, parroco di Brivio e suo grande amico. Negli ultimi anni, don Carlo si era trasferito nel lecchese, a Chiuso, per affiancare proprio l’amico don Ottavio. Nonostante l’età avanzata e il successivo ricovero presso la Rsa Borsieri a causa dell’aggravarsi delle condizioni di salute, la sua presenza è stata un punto di riferimento spirituale. La comunità avrà modo di tributargli l’ultimo saluto nella giornata di domani, martedì, alle ore 9.45 nella Parrocchiale di Sant’Andrea a Lecco e alle 15 nella chiesa di Santa Giulia e Beata Vergine del Carmelo a Vermezzo con Zelo, dove la salma sarà poi tumulata nel cimitero locale.