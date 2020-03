Concorezzo piange il barista con il sorriso. Si è spento ieri, dopo aver lottato a lungo contro la malattia, Maurizio Colombo, titolare del “Bar Moderno”. Aveva 62 anni.

Conosciuto da tutti in paese

Ha lottato a lungo contro la malattia, senza mai perdere il suo proverbiale sorriso. Si è spento ieri, venerdì, Maurizio Colombo, titolare dello storico “Bar Moderno” di via Libertà, vero e proprio punto di riferimento per tutti i concorezzesi. Quei concorezzesi che Maurizio ha servito per tanti anni da dietro il bancone, senza mai perdere il sorriso e l’allegria, ricevendo il testimone passatogli dal papà Massimo nel 2002. Nel 2012 il bar aveva ricevuto la targa di “Negozio storico” dal Comune di Concorezzo, mentre nel corso degli anni ’90 era stato fortunato protagonista di vincite miliardarie (come nel ’98 con una schedina del Totogol). Tantissime le manifestazioni d’affetto arrivate alla famiglia Colombo nelle ore successive alla scomparsa di Maurizio. Tra queste anche quella degli “Scarpun”, l’associazione dei pescatori concorezzesi che ha visto tra i suoi fondatori proprio i membri della famiglia Colombo.

“I pescatori concorezzesi della Scarpun si uniscono alla famiglia in questo triste momento per la perdita di Maurizio – hanno scritto i cannisti su Facebook – E’ stato, con i suoi fratelli ed il padre Massimo,tra i fondatori della società. Sembra impossibile ora dover scrivere in memoria di un amico da oltre 45 anni.Tanti bei momenti abbiamo condiviso e non scorderemo mai il suo sorriso la sua voce e la sua educazione. Ciao Maurizio”.

Sul numero di martedì del Giornale di Vimercate il servizio completo sulla scomparsa di Maurizio Colombo.

TORNA ALLA HOME